«Правильно все делает»: брат Моргенштерна честно рассказал об отношениях Дилары и Алишера

Двоюродный брат Алишера Моргенштерна — Максим — признался, что у его родственника все прекрасно в отношениях с будущими тестем и тещей.

Музыкант отметил, что счастлив за брата. Недавно Алишер в ответ на предложение руки и сердца от своей девушки Дилары вручил блогерше кольцо. Моргенштерн попросил возлюбленную стать его женой. Зинатуллина после небольшого колебания охотно согласилась. К слову, Алишер делал предложение в одних трусах.

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«Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», — признался Максим Моргенштерн изданию «СтарХит».

Напомним, не так давно Алишер возвращался в родную Уфу, чтобы официально познакомиться с родителями Дилары. После посиделок с родственниками Моргенштерн опубликовал провокационный снимок. На фото артист прикрыл пикантное место веником. Кстати, из одежды на нем была только банная шапочка. При этом все это происходило на борту частного самолета, где находились и родители Дилары.

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