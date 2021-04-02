Построить любовь: Алена Рапунцель станет участницей обновленного «Дома-2»

Прекрасная новость для всех поклонников проекта «Дом-2», скучавших по своим любимым героям телестройки, озвучена в эту пятницу, 2 апреля. Стала известна дата выхода в эфир первого выпуска обновленного реалити-шоу на телеканале «Ю».

Это случится девятнадцатого апреля в 22:00 по московскому времени. В Сети уже появился анонс обновленного проекта «Дом-2».

Среди его участников будут звезды, которые телестройка зажгла во времена, когда «Дом-2» показывал в своих эфирах телеканал ТНТ.

Вернется на проект Алена Рапунцель, покинувшая его летом прошлого года и затем с большим апломбом заявлявшая, что ее ноги на «Доме-2» больше не будет.

Среди вернувшихся «старичков» Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева, Надежда Ермакова. Будут и участники новой волны – Максим Моргенштерн, Кристина Бухынбалтэ, Евгений Ромашов и другие.

Известно, что в участии в проекте было отказано семье Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко. А вот Маяй Донцова и Алексей Купин, получившие предложение войти в состав обновленного «Дома-2», приняли решение не возвращаться на телестройку.

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