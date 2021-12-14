«Иосиф простил»: Жорин озвучил сумму, которую ему удалось взыскать с оскорблявших Пригожина

Как отметил адвокат, подготовка к судебным процессам занимает много времени.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, сколько ему в свое время удалось взыскать с журналиста, который писал неправду о продюсере Иосифе Пригожине и его жене певице Валерии.

«Рекорд за моральный вред принадлежит именно нам. Мы взыскали миллион 700 тысяч рублей с журналиста Николая Фандеева. Он в своих очерках оскорблял Валерию и Иосифа Пригожина». Сергей Жорин

Как отметил Сергей Жорин, тогда подготовка к процессу заняла много времени.

«Все благополучно для нас завершилось. Иосиф его простил в итоге и не стал взыскивать деньги», — заметил адвокат.

больше по теме Сергей Жорин объяснил, какое наказание может ждать причастных к трагедии Марины Хлебниковой Адвокат также рассказал, что в случае возбуждения уголовного дела будет проведена не одна экспертиза

Напомним, что Николай Фандеев в своих публикациях нелестно отзывался об Иосифе Пригожине и его жене певице Валерии. Музыкальный критик ушел из жизни в 2015 году.

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