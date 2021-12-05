«Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам»: Пригожин высказался о Руссо

Как отметил продюсер, именно он сделал из музыканта звезду.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ в очередной раз негативно высказался о музыканте Аврааме Руссо.

«Ему набили морду кто-то, понимаете. За женщину, наверное. А он сейчас обвиняет всех в смертных грехах. У меня вывод простой. Когда человеку бьют ниже пояса — значит там замешано что-то другое. Не бизнес, деньги и месть. Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, именно в результате его работы Авраам Руссо стал звездой. «Я за свои слова ответил. А что сейчас с ним происходит? Да ничего. Мы, продюсеры, живем жизнью артистов. Мы им отдаем свое сердце и свою душу», — заметил муж певицы Валерии.

Ранее Авраам Руссо говорил, что Иосиф Пригожин замешан в покушении на его жизнь. Как отмечал певец, продюсер сломал ему музыкальную карьеру.

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