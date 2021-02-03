«Похож ли я на него?»: Алексей Безус из «Дома-2» показал фото с отцом

Участник реалити-шоу проводит время в гостях у родителей.

Звезда проекта «Дом-2», экс-возлюбленный Милены Безбородовой Алексей Безус в эти дни находится в Подольске. Молодой человек воспользовался тем, что реалити-шоу пока не показывают по ТВ, и решил провести освободившееся время вместе со своими родителями.

В Instagram Алексей Безус поделился селфи с отцом. Участник уже как-то представлял родителя подписчикам, а теперь решил повторно похвастаться тем, как шикарно выглядит мужчина в свои годы.

«Отца моего вы уже видели. А теперь скажите, похож ли я на него?» — спросил Алексей Безус фанатов.

Мнения подписчиков участника проекта «Дом-2» разделились. Одни считают, что сходство есть, другим же кажется, что Алексей больше похож на маму.

«Похожи, улыбка лучезарная у обоих», «А я все думаю, на кого же ты похож», «Похож! Улыбка и глаза — копия!», «Нет, глаза мамы», — высказываются в Сети.

Напомним, совсем скоро поклонники проекта вновь смогут наблюдать за жизнью своих любимых персонажей на телеэкране.

Накануне стало известно, на какой канал «переедет» «Дом-2». Сейчас реалити-шоу находится в поисках новых ярких лиц, объявлен кастинг.

Смотрите также