«Несколько раз звали»: Милена Безбородова заговорила о возвращении на «Дом-2» на фоне разрыва с Сергеем Захарьяшем

Бывшие участники «Дома-2» Милена Безбородова и Сергей Захарьяш несколько месяцев были вместе. Но на днях стало известно, что пара рассталась.

Милена Безбородова в сторис микроблога жестко дала понять, что не намерена комментировать разрыв отношений.

Она, в принципе, отказывается рассказывать что-либо о личной жизни. И просит, чтобы ее перестали ассоциировать с «Домом-2». Милена Безбородова заявила, что она уже не тот человек, который был на проекте.

Между тем, по ее словам, на телестройке о ней прекрасно помнят и периодически приглашают на съемки.

«Меня несколько раз звали на «Дом-2» в качестве эксперта и кого-то еще, — поделилась Милена Безбородова в сторис микроблога. — Я туда не хожу, по причине того, что я не хочу, чтобы всякие паблики писали про меня фигню. Я не хочу вот эту злую аудиторию».

Как рассказала Милена Безбородова, за этот год от нее отписались неадекватные люди, которые оставляли в ее микроблоге странные комментарии.

«Я рада, что от меня отсеялись те, кто мне не нужны. Есть еще процентов пять. А остальные адекватные. Я вас обожаю», — добавила Милена Безбородова.

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