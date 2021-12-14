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«Комплекс маленького мужчины»: Проклова объяснила, почему Рудинштейн говорил при жизни гадости

Как отметила актриса, продюсер при личных встречах был всегда очень галантен.

«Комплекс маленького мужчины»: Проклова объяснила, почему Рудинштейн говорил при жизни гадости
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что покойный продюсер Марк Рудинштейн при жизни наговорил много неправды о звездах.

Марк Рудинштейн
Марк Рудинштейн. Фото: Globallookpress.com

«Я не знаю, откуда у него такая информация обо всех людях. Он все знает. Чаще всего это была негативная информация. Это дело его совести, его знаний и его источников информации. Его уже не спросишь».

Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, с Марком Рудинштейном она вообще никогда и ничем не делилась личным. «Я его видела за всю жизнь раз десять перед началом ток-шоу, где мы вместе участвовали. Он всегда был очень галантен. Его агрессия по отношению ко всем – это комплекс маленького мужчины. А вот какие у меня были отношения с Янковским — это мое личное дело», — заявила Елена Проклова.

Ранее Марк Рудинштейн говорил, что Едена Проклова якобы была в 14-15 лет беременна от актера Олега Янковского. При этом он отмечал, что актрисе было все равно, с кем проводить ночи.

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