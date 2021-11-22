«Она была очень нелегким, непростым человеком»: Елена Проклова скорбит о смерти Нины Руслановой

Накануне, 21 ноября, стало известно о смерти легендарной актрисы, звезды фильмов «Зимняя вишня», «Собачье сердце» и других, Нины Руслановой.
Поклонники и коллеги скорбят о кончине 75-летней звезды кино.
В беседе с Teleprogramma.pro актриса Елена Проклова вспомнила, как работала вместе с Ниной Руслановой на одной съемочной площадке.
«Мы потеряли прекрасную актрису, сыгравшую огромное количество прекрасных ролей, — сказала Елена Проклова Teleprogramma.pro. — И я благодарна судьбе, что мне довелось с ней работать. Мы вместе снимались в фильме «Будьте моим мужем», жили в Сочи и работали, и отдыхали вместе. Нина Русланова была очень нелегким, непростым человеком, но и судьба у нее была нелегкая. Поэтому я, конечно, выражаю соболезнования близким и всем поклонникам Нины Руслановой. И хорошо, что у нее осталось так много прекрасных ролей».
Напомним, прощание с Ниной Руслановой состоится в ближайшую среду, 24 ноября, в Доме кино.
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