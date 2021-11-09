«Если у артиста сын артист – это значит по блату»: Филипп Янковский – о своей актерской династии

Как отметил актер, они с женой гордятся, что у них сохраняется такая преемственность поколений.

Актер Филипп Янковский в шоу «Синдеева» (телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ с реестр СМИ – иностранных агентов) заявил, что без ума гордится своими детьми, которые пошли по его стопам и стали известными артистами.

«Наши дети — это наша радость. Лиза прекрасно дебютировала на сцене. У нее выходит один фильм за другим. Ваня тоже потрясающий. Это наше воспитание на них подействовало». Филипп Янковский

Как отметил Янковский, он считает, что у некоторых людей есть домыслы по поводу известности их родителей. «Если у артиста сын артист — это значит по блату. А если у шахтера сын шахтер — это хорошо. Если у хлебороба сын хлебороб, то это, естественно, тоже хорошо. Мы династия и этим гордимся. Мы — потомственные артисты. У жены Оксаны, кстати, также родители артисты», — заметил Янковский.

Напомним, что у Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры двое общих детей — сын Иван и дочь Елизавета. Они также известные актеры.

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