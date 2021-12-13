Вся в белом: Тина Канделаки в трендовом платье с эполетами встретила в гостях Флойда Мэйвезера

46-летняя Тина Канделаки в отличной форме, а потому может позволить себе одежду светлых тонов по фигуре.

Тина Канделаки встретила у себя в гостях знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера. В личном блоге она поделилась кадрами этого вечера.

«У меня в гостях Флойд Мэйвезер — боксер, который не проиграл ни одного из 50 своих боев, стал чемпионом в 5 весовых категориях и шесть лет признавался лучшим боксером среди всех профессионалов. Флойд стал первым средневесом, который заработал более 100 млн долларов за бой. Конор Макгрегор плачет, когда видит его во сне, а Джейк Пол до сих пор не понимает, как унес от Флойда ноги», — рассказала звезда поклонникам.

На встречу со спортсменом Тина Канделаки примерила тотальный белый лук, облачившись в платье по фигуре с трендовыми эполетами и сапоги с приспущенным голенищем на шпильке.

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