Леди Шик: Алсу в кипенно-белом платье-футляре запечатлелась в роскошном авто

Певица Алсу уже 15 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Эта пара считается одной из самых крепких среди российских звезд.
Алсу родила своему возлюбленному в сентябре 2006 года дочь Сафину, в 2008-м — вторую наследницу, Микеллу, в 2016-м — сына Рафаэля. Лица мальчика пара до сих не показывала широкой публике. Певица заявила, что наследник сам решит, появляться ему в социальных сетях или нет.
Артистка и бизнесмен демонстрируют на людях полную идиллию. В личном блоге Алсу поделилась фото, которое сделал ее муж в респектабельном автомобиле с кожаным салоном.
На снимке она предстает в платье-футляре актуального кипенно-белого цвета с воротником-стойкой. Этот тон ранее выделяла в числе трендов года Эвелина Хромченко.
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