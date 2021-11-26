Леди Шик: Алсу в кипенно-белом платье-футляре запечатлелась в роскошном авто

Звезду сфотографировал в кожаном салоне ее муж Ян Абрамов.

Певица Алсу уже 15 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Эта пара считается одной из самых крепких среди российских звезд.

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Алсу родила своему возлюбленному в сентябре 2006 года дочь Сафину, в 2008-м — вторую наследницу, Микеллу, в 2016-м — сына Рафаэля. Лица мальчика пара до сих не показывала широкой публике. Певица заявила, что наследник сам решит, появляться ему в социальных сетях или нет.

Артистка и бизнесмен демонстрируют на людях полную идиллию. В личном блоге Алсу поделилась фото, которое сделал ее муж в респектабельном автомобиле с кожаным салоном.

На снимке она предстает в платье-футляре актуального кипенно-белого цвета с воротником-стойкой. Этот тон ранее выделяла в числе трендов года Эвелина Хромченко.

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