«Модница осени»: у Лободы отличный вкус, а Канделаки выглядит по-деловому

Пока одни селебрити продолжают постить фото в купальниках, другие – утеплились и демонстрируют подписчикам эффектные осенние образы. Именно их мы и попросили оценить дизайнера Андрея Волконского, чтобы выбрать «Модницу осени».

Эксперт рассмотрел наряды исполнительницы Светланы Лободы, певицы Анастасии Стоцкой, журналистки Тины Канделаки, телеведущей Ксении Бородиной и актрисы Ренаты Литвиновой. Так кто же из этих ярких женщин самая модная и стильная?

Светлана Лобода

В этом образе Лобода не только выглядит стильно, но и точно не замерзнет под пронизывающими осенними ветрами. Возможно, многие захотят повторить такой простой, лаконичный и комфортный лук. Только учтите замечания дизайнера, чтобы быть на высоте.

«Лобода продемонстрировала отличный вкус. Черная укороченная дубленка с меховой отделкой, белые джинсы с завышенной талией, бежевые ботинки на каблуке. Мне кажется, что блузка с бантом несколько выбивается из общего ансамбля, лучше было бы надеть что-то более нейтральное, но в целом неплохо. Вещи актуальные и небанальные, но при этом образ умеренный и элегантный. 8 из 10».

Анастасия Стоцкая

На первый взгляд, образ певицы может вызвать восторг. Какая игра с цветами! А вертикальные линии, которые вытягивают из без того стройную фигуру. Но все не так однозначно, если приглядеться.

«Анастасия выглядит плохо. По-видимому, певица решила пойти по пути многослойности, но в ее образе все слои совершенно не сочетаются друг с другом ни по цвету, ни по крою. Самая устаревшая и скучная модель тренча нелестно облегает нижний пиджак в области плеч. Плюс за сумку и модные ботинки с актуальным квадратным носом. 2 из 10».

Тина Канделаки

Телеведщуая Тина Канделаки та еще модница и любительница «выгуливать» эксклюзивные наряды. В этот раз дизайнер рассмотрел ее деловой лук.

«Сдержанный образ Тины производит приятное впечатление. Самое простое трикотажное черное платье, клетчатый пиджак и туфли-лодочки. Возможно, все это несколько устарело, но в целом смотрится гармонично и вполне соответствует рабочим будням бизнес-леди. 7 из 10».

Ксения Бородина

У Ксении Бородиной, определенно, есть свой стиль. Она всегда хочет быть в тренде, но при этом подчеркивает свою женственность. А вот, как ее образ оценил Волконский:

«Отличный наряд для встречи с подругами в ресторане. Клетка – узор, который никогда не выходит за рамки моды, и в осенне-зимних представлена довольно широко, как в классических, так и в интересных новомодных вариациях, как на Ксении. Особенно мне нравятся ее оригинальные сапоги ниже колен. 7 из 10».

Рената Литвинова

За актрисой Ренатой Литвиновой давно закрепилась слава иконы стиля. Оправдала ли она высоко звание в этот раз?

«Рената Литвинова – лидер нашей подборки. Минималистичный и интеллектуальный образ очень ей идет. Рената обладает талантом уравновешивать ультрамодные вещи, такие как эти сапоги на массивной платформе, более сдержанными, чтобы образ был максимально гармоничным и элегантным. Пальто идеального кроя здорово сочетается с легким платьем в цветочек. 10 из 10».

Подводим итог

На первом месте эталон женственности и стиля Рената Литвинова. Именно ей эксперт отдал победу в битве «Модниц осени». 10 баллов из 10.

На втором месте расположилась Светлана Лобода, которая не дотянула до «золота» два балла. Ей дизайнер поставил 8 очков.

«Бронзу» разделили две телеведущие: Тина Канделаки и Ксения Бородина. Их образы хоть и имеют место быть, все же лишены идеальности. За что получили по 7 баллов.

И не смогла пробиться в тройку лидеров лишь Анастасия Стоцкая. С максимально отрицательным результатом в 2 балла, она занимает четвертое место.

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