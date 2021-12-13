«Связь существует»: Миронова сопоставила фото своего знаменитого отца с маленьким сыном-блондином

Мария Миронова рассказала, что ее поклонники постоянно говорят ей о схожести Андрея Миронова с ее младшим наследником.

Мария Миронова поведала в личном блоге, что ее младшего сына Феденьку часто сравнивают с ее знаменитым отцом Андреем Мироновым. И показала на фотоколлаже их лица, чтобы люди могли сопоставить.

Сама актриса считает, что родство в них все-таки просматривается.

«Мне постоянно пишут о схожести. Кто-то считает, что люди находят схожесть просто потому, что человек известный и любимый, я с этим согласна, но, тем не менее кажется, что некоторая связь существует, несмотря на то что прямой схожести нет», — высказалась Мария Миронова.

Отметим, что у Марии также есть старший сын, которого она назвала в честь отца — Андреем. Он пошел по стопам матери, бабушки (Екатерины Градовой) и деда, став тоже артистом. Служит в Театре Вахтангова.

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