Мария Миронова в платье цвета припыленной розы прогулялась с подросшим сыном в Греции

Мария Миронова не скрывает, что у нее большая семья. Она выросла в семье артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Не удивительно, что Мария тоже стала актрисой. Однако она долго не могла обрести счастье в личной жизни. От первого брака у нее есть сын Андрей, который недавно стал работать в «Ленкоме». А в 2019 году она снова стала мамой, родив сына Федора. Отцом мальчика оказался бизнесмен Андрей, за которого артистка вышла замуж.

Летом Миронова делилась кадрами из деревни. Тогда она отдохнула на природе с младшим наследником. А вот 22 сентября актриса сообщила, что отдыхает в Греции. Она поделилась кадрами, на которых прогуливается по набережной. При этом 48-летняя мама была облачена в силуэтное платье с кружевом цвета припыленной розы. А в коляске дремал ее подросший сын, который успел утомиться.

«Спящий ребенок — счастье для родителей. Особенно в путешествиях, где хочется посмотреть так много. Мы путешествуем по греческому острову Эвбея. Остров 2о-й по величине после Крита. И красивее его в разы. Классное, незаезженное место, очень демократичное, кстати, с полным отсутствием туристов, Греческий Выдропужск, в общем», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие также оценили ее наряд. «Мария, фото классные», «Платье как у Людмилы Гурченко из „Любовь и голуби“», «Мария, какие у вас красивые платья всегда на видео, очень женственные и красивые!», «Вы очень красивая», «Парень подрос», «Вот это вы его утомили», — прокомментировали пост подписчики.

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