«Понимание утраты не пришло»: Миронова организовала именины в честь мамы, которая умерла

Екатерине Градовой 6 октября должно было исполниться 75 лет.

Мама Марии Мироновой актриса Екатерина Градова, знакомая публике по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в феврале этого года от инсульта. 6 октября ей бы исполнилось 75 лет.

Наследница артистки написала в этот день трогательный пост, разместив снимок родительницы.

«Мама… Любимая… 6 октября… 75 лет сегодня! Первый раз без тебя… Понимание утраты так и не пришло… Организовываю твой день рождения, как всегда. Мы с тобой и с твоим портретом…

Сегодня вечером будем смотреть фильм, который мы сделали в память об этой удивительной и очень любимой женщине. Смотрите на Первом канале в 0.15», — можно увидеть в Instagram дочери Андрея Миронова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.