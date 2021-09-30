«Это греческое счастье»: Мария Миронова показала подросшего сына в день его рождения

Мария Миронова является дочкой Андрея Миронова. Она тоже успешно построила свою карьеру в кино. Примечательно, что актриса была несколько раз замуж. От первого брака у нее есть сын Андрей, который служит в театре. А несколько лет назад Мария удивила своих поклонников, когда рассказала о новом муже по имени Андрей, с которым она проводила время в Греции. Артистка заверила, что он бизнесмен, директор по развитию российско-японской компании.

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В 2019 году она родила сына. Мальчика назвали Федором. Если первое время она скрывала от общественности, то теперь показывает кроху все чаще. В этом году она возила его в деревне, а осенью актриса привезла его в Грецию. Именно там Миронова отпраздновала день рождения наследника. В честь этого события она поделилась снимком, на котором обнимает подросшего именинника.

«2 года назад это греческое счастье появилось на свет! С днем рождения, мой младший! С Днем веры, надежды и любви, дорогие!» — написала звезда.

Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик подрос. «Феденьку с днем рождения» — сказала Алика Смехова. «Счастья вам и малышу», «Какой ангел»,» Златокурый ангелочек, будь счастлив!«, «Маша, поздравляю от всей души! Пусть Федя будет очень счастливым!», «Он точно похож на вас», «2 года уже? Ого.. Вроде недавно фотки с животом были.. Вот время летит», — прокомментировали пост подписчики.

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