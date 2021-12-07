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Тарасова в прекрасном настроении появилась на «Ледниковом периоде» после скандала с Рудковской

Заслуженный тренер России, судя по всему, не очень переживает из-за сложившейся ситуации.

Тарасова в прекрасном настроении появилась на «Ледниковом периоде» после скандала с Рудковской
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в прекрасном настроении появилась на съемках нового выпуска «Ледникового периода». Кадром она поделилась в Instagram.

Татьяна Тарасова и Мишель Ягудина
Татьяна Тарасова и Мишель Ягудина. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Судя по всему, ее не очень волнует конфликт, который она развязала с женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продюсером Яной Рудковской. На фотографии Тарасова позировала вместе с младшей дочерью своего ученика Алексея Ягудина Мишель.

«Начинаем «Ледниковый период».

Татьяна Тарасова

Напомним, что Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ сделала ряд громких заявлений. Особенно сильно от нее досталось как раз семье Яны Рудковской.

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Алексей ЯгудинЕвгений ПлющенкоМишель ЯгудинаТатьяна ТарасоваЯна Рудковская