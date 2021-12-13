Умер экс-священник, крестивший дочь Филиппа Киркорова

Протодиакон Андрей Кураев на своей страничке в социальной сети сообщил о внезапной смерти 47-летнего бывшего священника Алексея Подобедова.

Он скончался в Воронеже, причиной его смерти стал тромбоз.

Бывший клирик, ныне покойный Алексей Подобедов считается одним из самых медийных священников.

В апреле 2012 года Алексей Подобедов крестил маленькую дочку поп-короля Филиппа Киркорова Аллу-Викторию.

В этом же году он угодил в жуткий скандал, став виновником массового ДТП на Садовом кольце в Москве. Алексей Подобедов был за рулем «БМВ» с дипломатическими номерами Мальты. От медосвидетельствования священник тогда отказался, был лишен прав на два года.

Еще какое-то время он входил в состав священников Воронежской епархии, но потом сменил род деятельности. Как сообщает «Московский комсомолец», в последнее время Алексей Подобедов возглавлял адвокатскую контору «Подобедов, Глазунов и партнеры» в Воронеже.

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