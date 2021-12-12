Такая пушистая: Арзамасова в плюшевой шубке песочного оттенка и меховой панаме предстала в Шереметьево

Елизавета Арзамасова сообщила своим поклонникам из Санкт-Петербурга, что опоздает на спектакль «Раневская, сквозь смех и слезы» с Надеждой Ангарской. Дело в том, что их самолет задержали из-за погодных условий.

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Актриса провела трансляцию в stories Instagram прямо из Шереметьево, чтобы предупредить своих почитателей о ситуации. Жена Ильи Авербуха при этом была облачена в милый зимний образ с песочной плюшевой шубкой и меховой шапочкой оттенка латте.

К слову, ранее Арзамасова появлялась на публике в другом зимнем образе, облачившись в оливковое пуховое пальто и ботинки на тракторной подошве. Видимо, в северную столицу артистка решила утеплиться серьезнее.

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