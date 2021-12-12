Яйцо пашот, лосось, тост с авокадо: Малинина рассказала, чем любит лакомиться на завтрак

Жена Александра Малинина считает, что день нужно начинать с приятной трапезы.

Жена Александра Малинина Эмма рассказала своим поклонникам в личном блоге, как она любит завтракать.

«Я верю, что вкусный и полезный завтрак может задать отличное настроение на целый день. А если еще и тратить по 5 минут на красивую сервировку – так вообще праздник», — поведала Малинина.

Больше всего избранница певца любит есть в начале дня яйца. «Я ем все возможные виды яиц. Один день отварные перепелиные, где-то 8 яиц вкрутую. Другой – куриные, пятиминутка или пашот. Третий – утиные, люблю из них делать глазунью», — сказала Эмма.

Также в ее меню обязательно есть овсянка, в которую добавляет немного меда.

«А еще мне безумно нравится папайя – по половинке с лимоном или лаймом, тоже с кашей», — подчеркнула знаменитая блондинка.

Два раза в неделю Эмма Малинина лакомится йогуртом. «Обожаю на кокосовом молоке или греческий из овечьего молока. А еще изредка могу побаловать себя творожком (граммов 200), сама добавляю сухофрукты и тоже чуть-чуть меда (или гранолы). Иногда грецкие орехи, заранее замоченные на ночь», — прокомментировала жена музыканта.

Звезда также поделилась рецептом своего любимого тоста с авокадо, который она употребляет в пищу в виде гуакамоле.

«Мякоть режу кубиками или разминаю вилкой, мелко помидорки черри и острый перец. Добавляю немного зелени, лайм и чайную ложку оливкового масла, не солю. И все это ложится на кусочек подсушенного цельнозернового хлеба – сказка!» — сказала Малинина.

Также в утреннем меню Эммы часто бывает фруктовый салат, жареный лосось и запеченная тыква в оливковом масле и меде.

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