Принарядилась: Ольга Бузова в мерцающем платье в пол и лодочках появилась на съемках

Телеведущая выбрала праздничный наряд для съемок. Она призналась, что ей нравится ее новая прическа.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Для этого на красной дорожке она появлялась в платьях с трехметровым шлейфом и даже на коне. В этом году телеведущая снялась в новых проектах.

Она ездила в Африку, а также стала наставницей в шоу «Х-Фактор. Беларусь». Примечательно, что недавно артистка несколько недель провела в больнице. Она поправилась, но это не помешало ей вернуться к съемкам.

За последние дни Ольга успела посетить вечеринку Дани Милохина, появиться на новогоднем вечере канала «Муз-ТВ», а также выступила в алом платье на концерте. Теперь телеведущая приехала на съемку, где дала интервью. Для такого случая она облачилась в мерцающее серебристое платье в пол. Закрытый наряд скрыл все изъяны ее фигуры. Бузова дополнила свой лук лодочками.

На днях артистка подстриглась. Теперь она носит каре, как и четыре года назад. При этом звезда оставила светлый оттенок локонов. Она призналась, что ей нравится ее новая прическа. Благодаря прядям у лица она кажется более худой в щеках.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ей к лицу такой образ. «На Полину Гагарину похожа», «Сама на себя не похожа», «Роскошное платье», «Вот теперь вы оделись красиво и празднично», «Достойный наряд», «Каре вам очень идет», «Ну очень красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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