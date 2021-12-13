«Бюстгальтер сразу привлек внимание»: Чехова в секси-белье задорно выкатила грудь возле бассейна в Абу-Даби

Анфиса Чехова отдохнула в Арабских Эмиратах со своим сыном Соломоном от бывшего мужа Гурама Баблишвили. Это не помешало ей сделать несколько пикантных фотографий в Абу-Даби, которыми брюнетка поделилась в личном блоге.

Чего только стоит ее снимок в кружевном черном белье возле бассейна! Однако ведущая поспешила успокоить своих фолловеров.

«Снимал не сын, не переживайте, а штатив. Зато сын нырял в бассейн, когда от штатива отлетела гайка, и он перестал держать телефон. Так что почти семейный подряд», — написала Чехова.

«Бюстгальтер сразу привлек внимание, красивый, с поддержкой там, где надо», «Класс, а мне за фото в белье прилетает, что мне за 40, что пора угомониться. Или что я ищу мужа. И это еще самое скромное, что я озвучила», «Приятно смотреть на женщину! Все гармонично и женственно! Браво, Анфиса!» — прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.