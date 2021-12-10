В полупрозрачном платье-халате: беременная Нюша с сумкой Dior за 240 тысяч отметилась у побережья Персидского залива

Нюша перебралась с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в Дубай. Здесь артистка намерена родить своего второго ребенка и пожить первое время, пока он будет совсем маленьким.

Звезда объяснила фолловерам, что с трудом переносит холод, а с малышом тем более терпеть дискомфорт не намерена. Да и первый опыт с дочерью, когда она рожала в Майами, прошел удачно.

Нюша во время беременности не расстается с прежним активным образом жизни, привычками и даже нарядами. Знаменитость по-прежнему любит носить обтягивающие, короткие и прозрачные платья. Одно из таких она примерила на прогулку с дочкой.

Звезда облачилась в сексуальный халатик, который не скрыл ее впечатляющего живота. Нюша при этом предпочла удобную обувь — обычные шлепки, а в руки взяла шопер бренда Dior, который можно купить на официальном сайте марки за 240 тысяч рублей.

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