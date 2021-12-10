«За попу кто-то укусил?»: Ивакова в Мексике устроила секси-танцы в бикини, не скрыв отметины на ягодице

Три недели назад актер Никита Ефремов и ведущая Мария Ивакова объявили, что они больше не пара. По словам знаменитой блондинки, расстались они по-хорошему, друзьями и с большой благодарностью друг к другу.
Экс-парочка отказалась рассказывать о причинах своего разрыва. Они сразу заявили, что не намерены вытаскивать свое грязное белье на публике. Через неделю Мария Ивакова уже наслаждалась отпуском в Мексике, с кем она туда отправилась, звезда тоже решила не распространяться.
Однако в личном блоге написала:
«Я бы назвала этот период в моей жизни honeymoon with myself (медовый месяц с собой, — прим. автора). И я в полном восторге».
Позже Мария Ивакова выставила в личный блог видео с секси-танцами в мини-бикини, не скрыв на ягодице отметины на коже.
«За попу кто-то укусил?», «А что у вас там на орешке?», «Упала что ли?» — обсудили пользователи Сети кадры.
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