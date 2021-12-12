Ушки на самом аппетитном месте: Заворотнюк в купальнике-кошечке запечатлелась на Мальдивах

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк заявила, что будет путешествовать в период пандемии. Модель не уверена в завтрашнем дне, когда границы могут закрыть в любой момент, поэтому решила наслаждаться познанием других стран сейчас, насколько это будет возможно.
Осенью она провела время в Венгрии, а теперь перебазировалась на Мальдивы, где компанию ей составили подруги.
В личном блоге Анна Заворотнюк обнародовала фото за завтраком, который здесь любят подавать в плавающих подносах в бассейне.
По этому случаю знаменитая брюнетка примерила кокетливый розовый купальник с изображением мордочки кошки на бюстгальтере. При этом ушки зверюшки оказались на самом аппетитном месте.
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