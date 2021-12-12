Орбакайте в кукольном платье с пышной юбочкой из тюля красиво позировала на резной мебели в золоте

Звезда запечатлелась в Кремле, где приняла участие в концерте.

Кристина Орбакайте получила очередную статуэтку «Золотой граммофон» за вклад в развитие отечественной музыки. Церемония награждения и концерт состоялись в кремлевском зале.

Звезда поблагодарила в личном блоге «Русское радио» и обнародовала снимок, на котором она позировала в роскошных интерьерах Кремля.

Певица запечатлелась в резном кресле, сверкающем золотом и обитом парчой в кукольном платье-бюстье с юбкой из тюля.

«Классное платье, ботильоны, украшения, макияж», «Красивое платье, красивый интерьер, сама героина хороша», «Образ – огонь», «Кристина, Вы потрясающе красивая!» — похвалили дочь Аллы Пугачевой подписчики.

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