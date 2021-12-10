Барановская в шикарном платье с пушистым подолом вывела в свет старшего сына

В Москве стартовала премия «Золотой граммофон», которую «Русское радио» проводит с 1996 года. Одними из первых в Кремлевский дворец приехали телеведущая Юлия Барановская вместе со старшим сыном Артемом.

Совсем недавно наследнику Андрея Аршавина исполнилось 16 лет, и все чаще он начал выходить вместе с мамой на светские мероприятия.

На концерте заявлен дресс-код: black tie — вечерние платья для дам и классические костюмы для мужчин. Юлия Барановская в итоге надела шикарное желтое платье с пушистым подолом. А Артем предстал перед журналистами в строгом костюме.

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