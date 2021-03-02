Чтобы быть самой красивой: Хромченко показала свою коллекцию маленьких черных платьев

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» показала свою коллекцию черных платьев, состоящую из семи разных моделей. И это только часть black-арсенала телеведущей. По словам звезды, подобные наряды должны быть в гардеробе у каждой женщины. И один экземпляр вовсе не является спасением для всех случаев жизни, как это считалось раньше.

«На протяжении длительного времени в нашей стране считалось, что маленькое черное платье может быть использовано на все случаи жизни. Но это не так. Маленькое черное платье так же индивидуально, как индивидуальна каждая женщина. И у каждой женщины, несомненно, должна быть маленькая коллекция этих платьев для того, чтобы закрыть и свои торжественные ситуации, и свои серьезные ситуации, и свои судьбоносные ситуации», — сказала ведущая.

Она заметила, что платье, в котором женщина пойдет на деловую встречу, будет слишком серьезным для того, чтобы в нем же отправиться на свидание. А декольтированные платье для посещения театра будет смотреться нелепо на совете директоров. Тем не менее маленькое черное платье действительно подходит для самых разных ситуаций, оно просто везде будет разным.

«Любое маленькое черное платье, которое выбрано верно, — не только хороший инструмент для разных случаев жизни. Это еще и проявление женщины в разных стилях, чтобы она была уверена в себе, и чтобы она была самой красивой женщиной на Земле», — высказалась Эвелина.

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