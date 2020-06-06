Свершилось! Через полгода после заключения брака с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян опубликовал в соцсетях первую в своей с Таней романтической истории совместную фотку.

Видимо, понимает, насколько девушка для него важна, ведь с ней 74-летний артист молодеет на глазах! Благодаря Тане жизнь Евгения Вагановича кардинально изменилась. Давайте посмотрим, как именно.

Гурманы

Каждый день Таня делится рецептами в своем блоге. Пирожки, мясо, лазанья — все очень красиво и наверняка невероятно вкусно.

Брухунова не скрывает — это не только ее творчество, она в данном случае на подхвате у своей помощницы по хозяйству, которая занимается готовкой. Таня же выискивает интересные рецепты.

Петросян с женой — известные гурманы, поэтому частенько заказывают еду домой и из ресторанов. Ну а сервировка у них дома не уступает лучшим столичным заведениям

Модники

На совместном фото 74-летний Евгений и его 31-летняя Татьяна сидят на лавочке возле своего элитного дома в центре Москвы в остромодных плащах, ставших плодом совместного творчества Burberry и Гоши Рубчинского.

И это не случайно — жена Петросяна знает толк в моде. Все ее образы продуманы до мельчайших деталей, она умеет комбинировать вещи не хуже профессиональных стилистов, поэтому Петросян теперь как денди лондонский одет.

Его жена мастерски смешивает одежду класса люкс с качественным масс-маркетом — сейчас это очень актуально. Чего у них только нет в гардеробе: Zara, Dior, Michael Kors, Max Mara, Ulyana Sergeenko…

Кстати, гардеробная Татьяны в супружеском гнездышке внушительных размеров — целых 14 квадратов. Брухунова рассуждает: «Что выберете для себя — ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть некрасивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура».

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Сторонники ЗОЖ

Пара не отказывает себе в кулинарных изысках, но при этом следит за здоровьем. Евгений Ваганович занимается на тренажерах, а Татьяна постоянно заказывает витамины, БАДы, вкусные чаи и полезные сладости на модных заграничных сайтах.

В доме всегда много фруктов и овощей, супруга даже мандариновое дерево выращивает! Про внешность и про здоровые способы ухода за ней Таня тоже не забывает — на днях прочла книгу «Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом».

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Киноманы

До введения режима самоизоляции пара вела активную светскую жизнь — спектакли, кино, музеи, галереи. Теперь каждый вечер — новый фильм или просмотр сериала.

Любимая кинопара Татьяны — Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, игравшие вместе в «Левиафане», «Твари» и других картинах. А из телепередач супруга Петросяна предпочитает «Лучше всех» с Максимом Галкиным. «Талантливые дети рвут мне сердце!» — не скрывает Татьяна.

Кстати

По слухам, этой весной суррогатная мать родила паре наследника. Но подтверждений этому пока нет, а вот детская в квартире уже есть. Поэтому не исключено, что Евгений Ваганович и Татьяна уже вовсю пробуют себя в роли молодых родителей.