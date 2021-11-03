«Ух ты, давай разворачивай!»: сын Татьяны Брухуновой вместе с мамой распаковал коробки с обновками

Полуторагодовалый наследник Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна, Ваган, принял активное участие в первой в своей жизни распаковке.

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова — большая модница. Чувство вкуса и стиля она прививает и своему сыну Вагану, которому чуть больше полутора лет.

В сторис микроблога Татьяна Брухунова поделилась видео, на котором запечатлела, как она вместе с сыном распаковывает коробку с обновкой для Вагана. В ней — красивые черные ботиночки для прогулок в прохладную осеннюю погоду.

«Первая распаковка Вагана», — подписала кадры с участием сына Татьяна Брухунова.

Ваган видит красивую обувь и издает одобрительный возглас.

«Ух ты, давай разворачивай. Тебе. Да! Класс? Очень красивые. И второй давай. Смотри, какой красивый ботиночек», — приговаривает мама Татьяна Брухунова.

Смышленый малыш берет своими ручонками ботинок и примеряет его к своей стопе.

В кадре видны пухлые ручки и ножки Вагана. Он одет в штанишки цвета капучино и модные сандалики с жестким задником приятного пастельного оттенка.

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