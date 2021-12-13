«Обсасывание своей беспомощности»: Макеева съязвила в адрес бывшей жены Малькова

Анастасия Макеева и Роман Мальков нашли друг друга в прошлом году. Бизнесмен-строитель ради актрисы развелся с женой Светланой. Вместе они прожили 17 лет и воспитывали четырех детей. Светлана Малькова осталась жить в Словении. Вот уже более чем полгода она утверждает, что Роман не платит алименты.

Анастасия Макеева решила высказаться на этот счет в своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов.

«Я люблю жить интересно. Мне в кайф все новое. И главное, если трудиться, то все получится, чего желаю и ей. Буду счастлива приехать на выдающуюся выставку ее работ вместо обсасывания своей беспомощности. Это скучно», — написала Макеева.

Напомним, ранее актриса заявляла, что ее содержит муж, а не наоборот, как думают многие пользователи Сети. Кроме того, Макеева отметила, что у нее прекрасные отношения со старшим сыном Романа Малькова.

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