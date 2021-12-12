«Я бы помогала, но после этого цирка — брезгливо»: Макеева высказалась об отношении к бывшей жене Малькова

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. Бывшая жена бизнесмена-строителя – Светлана утверждает, что многодетный отец не платит алименты уже несколько месяцев и является злостным должником. Звезда театра говорит об обратном, отмечая, что Светлана погрязла во лжи.

В своем инстаграме, отвечая на вопросы фанатов, Анастасия рассказала о своем отношении к Светлане.

«Лично у меня нет детей и я ни на кого не подаю. Мне вообще не сильно понятна эта история. Если ты такая независимая и успешная, зачем все эти споры и унижения. Живи и корми своих детей без вечных судов. Я бы в жизни не унижалась из-за этих копеек, что полагаются по закону. Да и не будь этой грязи и злобы, лично я бы ей помогала, но после всего этого цирка даже брезгливо как-то. Я лучше отдам деньги тем, кто реально нуждается. Если мама летает в Париж, значит, деньги есть. А есть дети, которым реально нужна помощь», — написала Макеева.

Напомним, Светлана Малькова осталась жить в Словении с тремя детьми. Старший сын переехал к отцу и мачехе в Москву.

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