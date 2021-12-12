«Не находите это постыдным?»: Макеева оценила поездку бывшей жены Малькова в Париж

Недавно Светлана Малькова побывала в столице Франции.

Недавно бывшая жена Романа Малькова — Светлана побывала в Париже. Снимками из мини-путешествия в столицу Франции она поделилась в своем инстаграме. Таким образом, многодетная мама отметила свой день рождения.

На путешествие отреагировали не только подписчики Мальковой, но и Анастасия Макеева. В своем инстаграме она устроила сессию вопросов и ответов, во время которой оценила действия бывшей жены своего мужа.

«Понятно же, откуда Париж. Ей постоянно дают деньги фанаты», — написали пользователи Сети. «Вы не находите это постыдным? Тратить деньги сердобольных людей, высланные на детей», — ответила Макеева.

Напомним, ранее Анастасия Макеева утверждала, что Роман Мальков исправно платит алименты, у него нет никаких долгов. А Светлана, по мнению актрисы, просто хочет популярности.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.