«Вообще красавчик»: Макеева впервые рассказала об отношениях с сыном Малькова

В этом году Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Еще до свадьбы старший сын ее избранника Романа Малькова – 16-летний Андрей переехал из Словении в Москву. Юноша без ума от звездной мачехи и даже помогает ей продвигать новый бренд косметики. Актриса тоже быстро нашла общий язык с сыном мужа. Об этом она заявила в своем инстаграме.

«Меня вообще дети не раздражают, а Андрюха вообще красавчик», — написала Макеева.

Напомним, недавно Роман Мальков подал исковое заявление в суд. Он планирует добиться выплаты алиментов на старшего сына. В то же время сам, по утверждению Анастасии Макеевой, выплачивает алименты на троих младших детей, которые остались жить с мамой в Любляне.

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