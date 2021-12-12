«Потому что бездарные!»: Макеева «разнесла» адвокатов Мальковой

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. В мае этого года Макеева и Мальков стали законными супругами. Бывшая жена Романа по-прежнему говорит о том, что не получает алименты на детей.

В своем инстаграме Анастасия устроила сессию вопросов и ответов для подписчиков.

«Почему адвокаты Мальковой обманывают про алименты?» — спросили фолловеры. «Потому что бездарные! Все грамотные адвокаты не чешут языками, а делают свою работу и добиваются результата. Тут на лицо, что не адвокат, так циркач! Сколько было речей от звездной адвокатессы, что ко мне придут и будут выносить вещи из моей квартиры. Только все слова и никаких действий. Даже по алиментам суд не в состоянии выиграть. Артисты, им бы на сцену, да тут таких бездарных не берут. Может, и не нужны им результаты, им и дешевого хайпа хватает», — написала Макеева.

Напомним, старший сын Романа Малькова – 16-летний Андрей – переехал к отцу и мачехе в Москву.

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