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«Все к экранам телевизоров»: режиссер «Сваты-7» Яковлев назвал точную дату выхода сериала

Как отметил создатель картины, он поздравляет всех поклонников с грядущей премьерой.

«Все к экранам телевизоров»: режиссер «Сваты-7» Яковлев назвал точную дату выхода сериала
Андрей Яковлев. Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в Instagram поздравил всех поклонников с грядущей премьерой нового сезона картины.

Заставка сериала "Сваты-7"
Заставка сериала «Сваты-7». Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

«Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на Ютуб».

Андрей Яковлев

Как отметил Андрей Яковлев, уже 20 декабря в 20.45 по местному времени все смогут увидеть новых «Сватов». «Все к экранам телевизоров!» — заявил он.

Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. Как отмечал Андрей Яковлев, нынешняя часть станет последней. На данный момент съемочная группа не планирует снимать продолжение картины.

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Андрей ЯковлевКанал "1+1"РоссияСериал "Сваты-7"Украина