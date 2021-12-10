«Все к экранам телевизоров»: режиссер «Сваты-7» Яковлев назвал точную дату выхода сериала

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в Instagram поздравил всех поклонников с грядущей премьерой нового сезона картины.
«Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на Ютуб».
Как отметил Андрей Яковлев, уже 20 декабря в 20.45 по местному времени все смогут увидеть новых «Сватов». «Все к экранам телевизоров!» — заявил он.
Напомним, что сериал «Сваты-7» был доснят минувшим летом в Грузии. Как отмечал Андрей Яковлев, нынешняя часть станет последней. На данный момент съемочная группа не планирует снимать продолжение картины.
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