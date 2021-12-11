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Дело было в зале: на усердной тренировке Седокова чуть не выронила свою пышную грудь из тесного топа

Певица решила вновь заняться своей физической формой.

Дело было в зале: на усердной тренировке Седокова чуть не выронила свою пышную грудь из тесного топа
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

38-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова регулярно снабжает подписчиков поводами поговорить о себе. На этот раз красотка рассказала, что, наконец, возобновила тренировки.

«Состоялось мое феерическое возвращение в спорт. Для этого мне потребовался один невероятно спортивный муж и, конечно, новая спортивная одежда», — сняла видео об этом красотка.

На кадрах, которыми поделилась звезда, она запечатлела себя усердно тренирующейся – в какой-то момент ее внушительный бюст так и норовил выпасть из открытого декольте.

Разные ракурсы, в которых предстала певица, могли бы любого натолкнуть на мысли о том, что у Седоковой все в порядке с физической формой. Но, как говорится, нет предела совершенству.

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