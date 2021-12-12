«Вау!»: Седокова блеснула сочным бюстом, позируя перед камерой в смелом наряде

Анна Седокова любит делиться со своими поклонниками откровенными кадрами. На этот раз она показала фото, на котором позировала в комбинезоне на тонких бретелях. Фасон наряда подчеркнул ее выдающийся бюст.

«Что за чудо? Классная! Вау! Красиво! Огонь! Ух, какая!» — писали пользователи Сети.

На днях Седокова рассказала фанатам, что не хочет вспоминать тот период, когда она выступала в составе «ВИА Гры». А также посоветовала разведенным женщинам «отстать» от бывших мужей в плане выплаты алиментов.

Напомним, недавно молодой муж Анны Седоковой Янис Тимма уехал в Казань, где подписал контракт с местным «Униксом». По истечению этого срока клуб отказался продлевать соглашение. Теперь Янис в поисках нового места работы.

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