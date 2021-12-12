73-летний отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше

Известный футболист стал шафером на свадьбе своего папы.

Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма Тэд сыграл свадьбу со своей избранницей, адвокатом и миллионершей Хилари Мередит.

Жениху на момент торжества исполнилось 73 года, а невесте – 62.

Дэвид Бекхэм поддерживает теплые отношения с отцом. Он не просто поддержал его женитьбу, но и стал шафером на свадьбе – сам отвел пожилого папу к алтарю.

Среди гостей торжества была Виктория Бекхэм, 19-летний Ромео с его девушкой Мией, 16-летний Круз и 10-летняя Харпер. А вот старший сын Бекхэмов Бруклин и его невеста Никола не смогли приехать из Америки, чтобы поздравить дедушку.

«Это было очень маленькое личное торжество только с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих детей. Дэвид стал свидетелем со стороны жениха: он подавал кольца и произнес торжественную речь», — цитирует The Sun свой источник из окружения пары.

Напомним, родители Дэвида Бекхэма разошлись в 2002 году после 33-х лет брака. В 2019 году отец Дэвида встретил свою нынешнюю жену, а в марте 2020 года пара объявила о помолвке.

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