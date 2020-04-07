«Нам так повезло в Великобритании»: Бекхэм похвастался возможностью выйти на пробежку

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм выложил в Instagram видео со своей пробежки. На ролике спортсмен бежит по сельской дороге и рассуждает о самоизоляции. Он отметил, что добросовестно остался дома и пытается занять свою семью, чтобы никто не скучал на карантине. Но, как и всем, ему трудно постоянно сидеть на месте. 44-летний мужчина признался, что его от хандры спасает возможность пробежаться.

«Бег помогает мне сохранять здоровье ума и тела в такие моменты. Завтра будут болеть ноги, но самочувствие будет хорошим, — написал футболист. — Нам так повезло в Великобритании, что мы можем покинуть свои дома, чтобы заняться спортом».

Англичанину действительно можно позавидовать, так как во многих регионах России сейчас нельзя выйти из дома на пробежку. Квартиру можно покинуть только чтобы сходить за продуктами, выбросить мусор и выгулять собаку — но не далее, чем в 100 метрах от жилища.

Российские звезды вынуждены тренироваться взаперти. Влад Топалов приседает с сыном на плечах, Екатерина Волкова качается с помощью туалетной бумаги, а Алина Загитова отбивается от приставаний своей собачки.