«Сильно люблю тебя»: супруга поздравила Дэвида Бекхэма снимком 23-летней давности

Знаменитый спортсмен Дэвид Бекхэм отмечает 2 мая свое 45-летие. Звезда английского футбола весь день принимает поздравления от близких, друзей и поклонников со всего мира. Первой его поздравила супруга Виктория. Она в своем Instagram разместила архивное фото 23-летней давности и написала:

«С Днем рождения, @davidbeckham. Вспоминаю наши прогулки со Снупом и Паффи в Манчестере. До сих пор собаки гуляют вместе 23 года спустя. Я так сильно тебя люблю», — подписала снимок звезда.

На снимке 1997 года молодые влюбленные выгуливают щенков Снупа и Паффи. Дэвид при этом довольно серьезен и сосредоточенно шагает вперед, держа за руку Викторию, которая счастливо улыбается. Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям именинника.

Виктория и Дэвид вместе с 1997 года. Спустя два года, в 1999-м, звезды сыграли свадьбу, и в том же году на свет появился их первенец Бруклин. Всего у одной из самых стильных супружеских пар мира четверо детей – три сына и дочь.

Кстати, звезда английского футбола принял участие в акции «Аплодисменты для героев». Вместе с другими именитыми спортсменами мира Бекхэм поддержал врачей, которые сегодня находятся на передовой, сдерживая натиск коронавируса, распространившегося по планете.

А накануне в Америке на статуе Бекхэма, установленной в Лос-Анджелесе, появилась защитная медицинская маска. Этим жестом футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», за который некогда играл прославленный англичанин, призывает всех болельщиков соблюдать меры предосторожности в это непростое время.