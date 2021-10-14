Виктория Бекхэм дала совет о браке старшему сыну перед его свадьбой

Знаменитость привела в пример свои отношения с мужем.

13 октября Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Live with Kelly and Ryan, где ведущая спросила ее, какой свекровью будет бывшая солистка Spice Girls. Напомним, старший сын звездной семьи Бекхэмов Бруклин уже определился с невестой и скоро женится.

Викторию попросили дать совет жениху и невесте: как заставить работать брак.

«Они должны понять это сами. Они оба очень, очень счастливы. Они много работают. И мы готовы их поддержать, — сказала знаменитая певица и дизайнер. — У нас всегда была очень дружная семья. Мы с Дэвидом действительно уважаем друг друга и то, что мы хотим делать профессионально. Ключ кроется в уважении и равенстве. Также нужно быть равными и дома».

47-летняя звезда подчеркнула, что они с мужем уважают работу друг друга, и это уже является большим везением.

Напомним, что старший сын Дэвида Бекхэма выбрал себе в невесты дочь миллиардера и актрису Николу Пельтц. Летом 2020 года он объявил о своей помолвке и пообещал быть «лучшим мужем и папой».

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