«Ну так, дешевка, какая-подделка»: Сергей Соседов раскритиковал хит Александра Реввы «Алкоголичка»

Рыжеволосая певица Анастасия в шестом выпуске шоу «Суперстар. Возвращение» исполнила хит Александра Реввы, который он поет под псевдонимом Артур Пирожков, «Алкоголичка».

Жюри осталось в восторге от исполнительского мастерства и вокала Анастасии. А вот самой песне досталось. Критик Сергей Соседов не смог сдержать эмоций и дал хиту нелестную характеристику.

«Когда я слышал эту песню в исполнении Артура Пирожкова, хотя слово «исполнение» можно закавычить, — высказался Сергей Соседов. — В общем-то, это не песня. Там петь нечего, ну так, дешевка, какая-то подделка. Для образа там можно поиграть, потому что Саша Ревва не певец, он шоумен, он может себе позволить петь, как угодно, или не петь, а просто разговаривать. Он — Артур Пирожков, комический персонаж. И Анастасия спела. И песня обрела плоть, заиграла новыми красками. И это пример того, как с помощью актерского решения можно даже посредственную песню превратить в спектакль».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.