«Ты совершенно не понимал, о чем поешь»: Сергей Соседов раскритиковал участника шоу «Суперстар. Возвращение»

Выпускник одного из сезонов проекта «Фабрика звезд» Юрий Титов пытается вернуться на сцену.

В этом ему помогает шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение», в котором он блестяще выступает.

Но вот в минувшее воскресенье, 5 декабря, Юрий Титов потерпел полное фиаско, исполнив хит Вячеслава Добрынина «Ну, где же ты была?». Вокалиста подверг критике и автор песни, присутствовавший на шоу, и постоянный член жюри проекта Сергей Соседов.

«Я очень люблю этого артиста, и он стал для меня открытием на этом проекте. Но сегодня я его исполнением недоволен, — признался Сергей Соседов. — Все спето ровно, выглажено, одинаково от начала и до конца, рафинировано. А ведь песня-то позволяет столько открыть в себе чувств, настроений, красок, переживаний, эмоций. Их надо передать! И голос твой, Юрочка, это позволяет. А у тебя все ровно — что начало, что середина. Ты совершенно не понимал, о чем ты поешь и кому ты поешь эту песню».

Напомним, проект «Суперстар. Возвращение» накануне покинула певица Любаша. Сделала она это со скандалом.

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