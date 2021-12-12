«Это был белый танец»: Кристина Орбакайте пустилась в пляс под хит Родиона Газманова на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Кристина Орбакайте не смогла усидеть на месте, когда зазвучала красивая мелодия.

Родион Газманов вместе со своим отцом Олегом Газмановым принимает участие в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Если в предыдущих выпусках программы дуэт исполнял песни Газманова-старшего, то в эфире четвертого настал звездный час для младшего.

Отец и сын исполнили песню Родиона Газманова «Парами». Член жюри Кристина Орбакайте не смогла усидеть на месте и пустилась в пляс, пригласив на танец другого судью шоу — Стаса Пьеху.

«Это был белый танец, — объяснила Кристина Орбакайте после того, как стихла музыка. — Эмоции от этой песни потрясающие! Все знают Олега Газманова как хитмейкера. Вся страна любит и знает его песни. Но это песня Родиона. Вот она, династия! Я счастлива, что Родион вырос в настоящего артиста. Спасибо, тебе, огромное за такие песни!»

Кстати, на шоу «Две звезды. Отцы и дети» Кристина Орбакайте пришла не одна, а с дочкой Клавой. Во время программы Орбакайте призналась, что мечтала бы спеть дуэтом с сыном Никитой Пресняковым.

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