«Ты по ходу программы, похоже, родила?»: Нагиев подшутил над Орбакайте, которая привела дочь на «Две звезды. Отцы и дети»

Старшая дочь Аллы Пугачевой, популярная певица и актриса Кристина Орбакайте стала членом жюри шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».
Звезда вместе с коллегами оценивала выступления дуэтов – участников популярного проекта.
Во время выступления певицы Варвары с сыном Ярославом к Кристине Орбакайте присоединилась ее дочка Клава.
Девочка, вероятно, наблюдала за происходящим из-за кулис или зрительного зала, а в какой-то момент присоединилась к маме.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев тут же обратил внимание, что жюри стало больше на одну единицу.
«Ты по ходу программы, похоже, родила, Кристина?» — подшутил Нагиев над Орбакайте.
«Да. Это привычное для меня занятие», — расхохоталась та в ответ.
«Представь нам даму, — попросил Нагиев. – Это, как я понимаю, дочка Клава?»
«Как ты понимаешь, да», — сказала Кристина Орбакайте.
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