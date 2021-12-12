«Ты по ходу программы, похоже, родила?»: Нагиев подшутил над Орбакайте, которая привела дочь на «Две звезды. Отцы и дети»

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«Ни в какую не хочет со мной на сцене»: Кристина Орбакайте пожаловалась на старшего сына на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Певица Кристина Орбакайте призналась, что мечтала бы спеть дуэтом с Никитой Пресняковым.