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«Ты по ходу программы, похоже, родила?»: Нагиев подшутил над Орбакайте, которая привела дочь на «Две звезды. Отцы и дети»

Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавой предстала в эфире популярного шоу Первого канала.

«Ты по ходу программы, похоже, родила?»: Нагиев подшутил над Орбакайте, которая привела дочь на «Две звезды. Отцы и дети»
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Старшая дочь Аллы Пугачевой, популярная певица и актриса Кристина Орбакайте стала членом жюри шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Звезда вместе с коллегами оценивала выступления дуэтов – участников популярного проекта.

Во время выступления певицы Варвары с сыном Ярославом к Кристине Орбакайте присоединилась ее дочка Клава.

Девочка, вероятно, наблюдала за происходящим из-за кулис или зрительного зала, а в какой-то момент присоединилась к маме.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев тут же обратил внимание, что жюри стало больше на одну единицу.

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: кадр программы «Две звезды. Отцы и дети»

«Ты по ходу программы, похоже, родила, Кристина?» — подшутил Нагиев над Орбакайте.

«Да. Это привычное для меня занятие», — расхохоталась та в ответ.

«Представь нам даму, — попросил Нагиев. – Это, как я понимаю, дочка Клава?»

«Как ты понимаешь, да», — сказала Кристина Орбакайте.

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«Первый канал»дети звездДмитрий НагиевКлава ЗемцоваКристина ОрбакайтеШоу «Две звезды. Отцы и дети»