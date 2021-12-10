Современная и стильная: 60-летняя Яковлева вышла на публику в роскошной шубе из натурального меха

60-летняя актриса Елена Яковлева — человек достаточно закрытый в социальных сетях. Она ведет Instagram, но заполняет в основном свой аккаунт фотографиями природы, животных и интересной архитектуры. И крайне редко появляется в нем сама, может быть, один раз в год.

И вот этот «раз» настал. Елена Яковлева запечатлелась в стиле спорт-шик с целой стаей хаски. Актриса облачилась в безрукавную норковую шубу, джоггеры, кроссовки, вязаную шапочку и солнцезащитные очки.

Позже актрису запечатлели поклонники. И тоже в натуральной роскошной шубке в сочетании с удобными вещами: вязаной гномьей шапкой, теплыми спортивными брюками и уггами.

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