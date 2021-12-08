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«Образ королевы»: Лопырева в черном платье-рыбке в пол со струящейся юбкой вышла к людям на Аравийском полуострове

Модель прибыла на кинофестиваль Red Sea Int.

«Образ королевы»: Лопырева в черном платье-рыбке в пол со струящейся юбкой вышла к людям на Аравийском полуострове
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева появилась в Саудовской Аравии на кинофестивале Red Sea Int. Film Festival. Звезда для выхода на публику выбрала роскошный образ.

Модель примерила черное платье-рыбку в пол с юбкой из струящейся органзы и прозрачными рукавами. Наряд знаменитой блондинки произвел фурор на красной дорожке. Российские поклонники смогли оценить его, увидев на фото Виктории Лопыревой в личном блоге.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

«Черное в пол. Образ королевы. Но главное, девочки, какая стать!», «Образ — просто огонь», «Головокружительно выглядите», — написали фолловеры в комментариях Instagram Лопыревой.

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Вечернее платьеВиктория ЛопыреваЛопыревановости шоу-бизнеса