«Поехали кататься»: мама Наташи Королевой в белых брюках и цветастой тунике покрасовалась за рулем «Крайслера»

Людмила Порывай примерила на себя образ богатой и ни в чем не отказывающей себе дамочке.

Мама известной певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай решила похвастаться перед подписчиками Instagram своей роскошной жизнью в Майами.

Людмила Ивановна разместила коротенький видеоролик. В кадре она предстала в кабине люксового автомобиля марки «Крайслер».

Машина припаркована рядом с фешенебельными небоскребами Майами.

Людмила Порывай, облаченная в белые брюки и цветастую тунику выделывает танцевальные па, стоя на подножке автомобиля.

Мама Наташи Королевой красуется и посылает всем воздушные поцелуи. Затем она садится за руль и продолжает кокетничать.

«Ну что, поехали кататься!» — подписала Людмила Порывай видео.

Подписчики мамы Наташи Королевой привычно разделились на два лагеря. Одни восхищаются ее оптимизмом, другие критикуют за фриковство и поведение, несоответствующее ей по возрасту.

«Такое может выкладывать девочка 15 лет. Но никак не 75-летняя бабушка», «Как сказала одна артистка: «Да на ней пахать надо», «Супер женщина», «Огонь бабушка. Всегда на позитиве», — высказались в Сети.

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