«Отмечаем с нашей семьей»: мама Наташи Королевой в полосатом лонгсливе предстала со вторым мужем в Майами

Людмила Порывай и ее супруг Игорь Эльперин отпраздновали День благодарения в США.

Мама певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай – дама яркая и эффектная. Она активно ведет свою страничку в Instagram, рассказывая о том, как весело проводит время на пенсии.

Людмила Порывай постоянно живет в США и довольно часто приезжает в Россию и на Украину.

Кто редко появляется в ее видео-историях, так это муж – Игорь Эльперин. Людмила Порывай в честь праздника – Дня благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября, показала совместные кадры с супругом.

На видео мама Наташи Королевой предстала в лонгсливе, в руках у нее огромная тарелка с запеченной индюшкой – традиционным блюдом для этого праздника. Рядом с Людмилой Порывай ее верный спутник Игорь Эльперин.

«Сегодня праздник – День благодарения! И мы отмечаем с нашей семьей. Мы счастливы, что все вместе. И вы посмотрите, какую Аллочка приготовила индюшку! Спасибо! Мы хотим еще много-много лет отмечать этот праздник с нашей семьей. Ваша мама Люда», — сказала на видео Людмила Порывай. «Я присоединяюсь к тому, что Людочка сказала», — добавил муж мамы Наташи Королевой.

Напомним, Людмила Порывай и Игорь Эльперин познакомились в Майами в 90-х годах. На тот момент они оба уже овдовели, обоим было за пятьдесят. Пара решила создать семью и уже больше двадцати лет живет счастливо.

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